Suriye ordusu, İdlib'i terk etmek isteyen siviller için güvenlik koridoru açtı

Suriye ordusu, İdlib'i terk etmek isteyen siviller için güvenlik koridoru açtı

Suriye ordusu, İdlib'i terk etmek isteyen siviller için koridor açtı

22.08.2019 11:30
Suriye ordusu, İdlib'i terk etmek isteyen siviller için güvenlik koridoru açtı

Suriye ordusu İdlib'in Soran bölgesini terk etmek isteyen siviller için güvenlik koridoru açtı. Suriye devlet televizyonu tarafından duyurulan haberde muhaliflerin kontrolündeki Soran bölgesinden ayrılmak isteyen siviller için insani koridor açıldığı duyuruldu.


İdlib'in güneyinde yer alan Soran'a son günlerde rejim yanlısı güçler tarafından hava operasyonları düzenlenmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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