Suriye Ordusu Deyr Ez Zor'da İlerliyor

Suriye Demokratik Güçleri'nin, Deyr ez Zor kentinin doğu kırsalındaki bölgeleri IŞİD'den temizlemek için başlattığı operasyonu sürdürüyor.



Hizbullah destekli Suriye ordusu da güneybatıda IŞİD'in kontrolündeki bölgeleri ele geçirmek için çatışmalarını yoğunlaştırdı.



IŞİD'in 3 yıllık kuşatmasını bu hafta ilk kez kırarak sivillere gıda yardımında bulunan Suriye ordusu, Pazar günü kentin doğusunu başkent Şam'a bağlayan karayolunun son bölümünü de ele geçirdiğini duyurdu. Suriye Ordu Komutanı İssam Zahreddin, yıllar sonra ilk kez yolun tamamının ele geçirildiğini ve son ilerleme ile IŞİD güçlerini dağıttıklarını açıkladı.



IŞİD'e karşı Suriye'nin kuzeyinde konuşlanan, Amerika'nın desteklediği Kürt güçleri (YPG) ise, Fırat nehrinin doğusundan Deyr Ez Zor'a yaklaşıyor.



Birleşmiş Milletler, kentin Suriye ordusu tarafından yönetilen bölümünde halen 93 bin sivilin son derece güç şartlar altında yaşadığını açıkladı.



YPG güçleri Pazar günü, kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere yüzlerce sivili kurtardıklarını açıkladı.



Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kentin güneyindeki El-Boulil bölgesinde, Suriye Ordusu'na havadan destek veren Rus ordusunun gerçekleştridiği hava saldırırları sonucu 34 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.



Fırat nehri üzerinde bulunan Deyr ez Zor kenti 2014 yılında IŞİD'in eline geçmişti.



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Tags: Suriyede iç savaş Gepost: 11 september 2017