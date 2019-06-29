Suriye ordu güçlerinden İdlib'de TSK gözlem noktası bölgesine top atışı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ordu güçlerinin İdlib'de kontrol ettiği bölgeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin 10 No'lu gözlem noktası bölgesine top atışı yaptığını bildirdi
Suriye ordu güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde kontrol ettiği bölgeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin 10 No'lu gözlem noktası bölgesine top atışı yapıldığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, İdlib'in güney kırsalındaki Zaviye bölgesindeki gözlem noktasına 3 adet top atışı yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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