Suriye operasyonu Türk lirasını ve piyasaları nasıl etkiledi?

09.10.2019 19:21

Türkiye'nin Suriye'ye başlattığı askeri operasyonun ardından Türk lirası dolar ve euro gibi para birimleri karşısında değer kaybetti. Bu arada Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2.210,54 puan azalışla 99.648,74 puandan kapandı.



ABD ile hafta başı yaşanan Suriye krizi öncesi 5,73'te seyreden dolar kuru, operasyonun ardından önce 5,85'e ardından Türkiye saati ile 18,30 itibarıyla serbest piyasada 5,89'a kadar çıktı. Euronews.com'da Görüntüle