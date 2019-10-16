Suriye operasyonu: Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 200'e yaklaştı

16.10.2019 18:27

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası emniyet güçleri de sosyal medya hesaplarını yakın takibe aldı.



Şu ana kadar operasyonla ilgili sosyal medya üzerinden olumsuz yorumlar yaptığı tespit edilen yaklaşık 200 kişi "Barış Pınarı Harekatı ile ilgili terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Euronews.com'da Görüntüle