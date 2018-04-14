Suriye Operasyonu Sonrası Pentagon'dan Açıklama: Tüm Hedefler Başarıyla Vuruldu

Pentagon sözcüsünden Suriye'deki hava saldırısı ile ilgili açıklama geldi. Sözcü harekata dair, "Hatasız, yoğun ve etkili" ifadesini kullandı.

"KİMYASAL SİLAH PROGRAMINI YILLARCA GERİLETECEK"

Harekatın amacının "Suriye rejimini kimyasal saldırılardan caydırmak" olduğunu söyleyen sözcü harekatın Suriye'nin kimyasal silah programını yıllarca gerileteceğini söyledi. Sözcü Rus savunma sistemlerinin kullanıldığına dair belirti olmadığını da vurguladı; "Suriye hava savunma çabaları büyük ölçüde etkisiz kaldı" dedi.

"VURULAN HEDEFLERİNDEN BİRİNDE KİMYASAL MADDE VARDI"

Pentagon Sözcüsü Suriye'nin kimyasal silahlarla bağlantılı büyük miktarda ekipman ve materyal kaybına uğradığını da belirtti. Ayrıca vurulan hedeflerden birinde kimyasal silah yapımında kullanılan madde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"BUNDAN SONRASINA ESAD KARAR VERECEK"

Pentagon "Suriye'de tüm hedefler başarıyla vuruldu. Bombardıman rejime kesin ve net bir mesajdı. Amaç, rejimi kimyasal saldırıdan caydırmak. Suriye'nin kimyasal silah programı gerileyecek. Hiçbir kimyasal silah saldırısı yapamazlar diyemiyorum, ancak gerilettiğimizi söyleyebilirim. Suriye hava savunma sistemi etkisiz kaldı. Suriye'nin kimyasal ekipman ve materyal kaybı var. Sivil can kaybına dair elimizde bilgi yok. Rus hava savunma sistemi kullanılmadı. Rusya ile çatışmayı önleme kanalı açık. Bundan sonrasına Esad karar verecek. Hiçbir müttefik uçak ne zarar gördü ne saldırıya uğradı. Bundan sonra ne olacağı Esad rejiminin ne yapacağına bağlı olacak." açıklamasında bulundu.

"SURİYE SORUNUNU ANCAK DİPLOMASİYLE ÇÖZEBİLECEĞİMİZİ BİLİYORUZ"

Pentagon "Hava savunma durumumuz son derece enerjik. Suriye sorununu ancak diplomasiyle çözebileceğimizi biliyoruz. Medeni ülkeler Suriye'de yaşananları gözardı edemez. Onlarla çatışmak, savaşmak istemiyoruz. Görevimiz DEAŞ'ı yenilgiye uğratmak." dedi.