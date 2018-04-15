Suriye Operasyonu Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Endişe Yarattı

ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte dün sabah Suriye'deki hedeflere gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Ağrotur'daki İngiliz egemen üssünün kullanılmış olması ve operasyon düzenlenen bölgelerin yakın oluşu Güney Kıbrıs'ta endişe yarattı.

Suriye Operasyonu Güney Kıbrıs Rum Kesiminde Endişe Yarattı

ABD'nin İngiltere ve Fransa ile birlikte dün sabah Suriye'deki hedeflere gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Ağrotur'daki İngiliz egemen üssünün kullanılmış olması ve operasyon düzenlenen bölgelerin yakın oluşu Güney Kıbrıs'ta endişe yarattı.

Kaynak: Dunya.com

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