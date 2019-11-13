Suriye operasyonu Erdoğan'ın siyasi rakipleri arasındaki çatlağı nasıl ortaya çıkardı?

13.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:46

Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirdiği askeri operasyon kamuoyu yoklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği arttırken bu sene yerel seçimlerde sürpriz zaferler kazanan resmi olmayan muhalif siyasi ittifak içindeki muhtemel çatlakları da ortaya çıkardı. Bu yorum, Reuters haber ajansına ait. Ajans, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmek üzere Washington'da bulunduğu saatlerde "Türkiye'nin Suriye operasyonu Erdoğan'ın siyasi rakipleri arasındaki çatlağı ortaya çıkardı" başlıklı bir analiz yayınladı.



Haber ajansına göre Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği operasyon; 2003'te iktidara geldikten sonra son yerel seçimlerde Türkiye'nin iki büyük şehrini kaybetmesinin ardından savunmasız görünen Erdoğan'ın iktidarına onayın durgunlaşmasının ardından geldi. Euronews.com'da Görüntüle