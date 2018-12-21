Suriye’nin yeniden inşasına hazır olun

TİM Genel Sekreteri Alkin, "Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Türkiye'nin önemli bir ağırlığa sahip olması, bunun da Türk inşaat malzemesi ihracatı malzemesi ihracatına ciddi bir güç olarak, imkan olarak yansıması noktasında bizim bu süreci dirayetle ve kesintisiz takip etmemiz gerekiyor." dedi.