Suriye'nin Türkmendağı Bölgesinde Orman Yangını
HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nin karşı bölgesine düşen Suriye'nin ormanlık alanında yangın çıktı.
HATAY'ın Yayladağı İlçesi'nin karşı bölgesine düşen Suriye'nin ormanlık alanında yangın çıktı.
Rejim güçlerinin düzenlediği saldırı sonucu Türkmendağı bölgesinde çıktığı bildirilen orman yangını Türkiye sınırına 1 kilometreye kadar ulaştı. Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangının Türkiye'ye sıçramaması için Yayladağı İlçesi'nin Çalıboğazı mevkiinde önlem aldı.
- Hatay