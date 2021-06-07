Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Çobanbey beldesinde terör saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı
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Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Çobanbey beldesinde terör saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı

Suriye'nin Türkiye sınırına yakın Çobanbey beldesinde terör saldırısı: 1 ölü, 8 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde, dükkan önüne bırakılan çanta içerisindeki bombanın infilak etmesi sonucu 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Suriye-Türkiye sınır hattı yakınındaki Çobanbey beldesinde, dükkan önüne bırakılan çanta içerisindeki bombanın infilak etmesi sonucu 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki beldenin çarşısında, en işlek caddede bir dükkana emanet olarak bırakılan çanta içerisindeki bomba düzeneğiyle terör saldırısı düzenlendi.

Patlamada 1 sivil öldü, 8 sivil yaralandı.

Çevredeki dükkanlar zarar görürken çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Güvenlik güçleri olay yerinde incelemelere başlarken yaralılar ambulanslarla beldedeki hastaneye sevk edildi.

Yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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