TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi
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TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi

Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişiye işitme cihaz takıldı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişiye işitme cihaz takıldı.

Şanlıurfa Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü Suriye Görev Gücü Başkanlığı koordinesinde ve Katar merkezli hayır kurumu Qatar Charity'nin desteğiyle Tel Abyad ilçesinde aralarında 4'ü çocuk toplam 11 kişiye işitme cihazları temin edildi.

İşitme engeli Muhammed Ali'nin babası Salem Ebu Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun doğuştan işitme kaybı sorununu yaşadığını söyledi. Ebu Ali, "Tel Abyad'da artık tedavi mümkün oldu. Oğluma cihazı taktık. 5 metre mesafeden bile duymayan oğlum artık rahatlıkla duyabiliyor. Herkesin emeğine sağlık." dedi.

İşitme cihazına kavuşan Tel Abyadlı Ayham Türkmen, daha önceden kısıtlı şeklide duyabildiğini, cihaz sayesinde duyma yetisinin güçlendiğini söyledi.

Tel Abyadlı Um Ömer de doğuştan bu yana duyma yetisinin zayıf olduğunu dile getirerek cihaz takıldıktan sonra peyderpey tekrar duymaya başladığını ifade etti.

"Yardım sayesinde halk büyük maliyetten kurtuldu"

Tel Abyad Yerel Meclisi Sağlık Müdürü Cemal Hammod, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Qatar Charity dernek ekiplerinin, iki hafta önce Tel Abyad Hastanesine gelerek işitme engelli vatandaşların kulak ölçümlerini aldığını dile getirdi. Hammod, "Her bir kulaklık 4 bin lira. Savaş bölgesinde yaşayan halk için büyük bir külfet. Katarlı arkadaşlarımızın yaptığı yardım sayesinde halk büyük maliyetten kurtuldu." diye konuştu.

Hammod, yardımlarından dolayı Türkiye'ye, Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğüne ve Katarlı derneğe teşekkür etti.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi
TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi
TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi
TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi
TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi
TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi
TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi
TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi
TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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TEL ABYAD - Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde işitme kaybı yaşayan 11 kişinin sessiz dünyası şenlendi - Haberler
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