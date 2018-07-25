Suriye'nin Süveyde Şehrinde Deaş Saldırısı: 38 Ölü

Suriye'nin güneyindeki Süveyde şehrinde gerçekleştirilen intihar saldırısında 38 sivil hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Suriye'nin güneyindeki Süveyde şehrinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 38 sivil hayatını kaybederken, 37 kişi de yaralandı. Süveyde'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ'lı militanlar, çeşitli köylere eş zamanlı saldırılar düzenleyip hükümet güçleriyle çatışırken, şehirdeki bir pazarın yakınında ve başka bir bölgede, en az 2 militan kendini havaya uçurdu. Süveyde Valisi Amer El-Eshi, patlayıcı kemerlerin patlamasını önlemek için 2 kişinin öldürüldüğünü ve bir militanın tutuklandığını söylerken, "Süveyde şehri artık güvende ve sakin" dedi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hükümet güçlerinin kentin kuzeydoğusundaki köyleri işgal eden DEAŞ militanlarıyla mücadele ettiğini söyledi. Hava Kuvvetleri, şehrin kuzeydoğusundaki militanların saklanma yerlerini bombaladıktan sonra, DAEŞ'lı teröristlerin Duma, Tima ve al-Matouna köylerine sızma girişimini engelledi.

Ordu ve yerel köylüler tepenin kontrolünü yeniden ele geçirirken, çatışmaların ardından yakındaki bir başka köyden kısa bir kuşatma kazanıldığı bildirildi. - ŞAM