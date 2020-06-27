- Suriye'nin sınır ilçesini alevler aydınlattı - Suriye'nin sınır ilçesini alevler aydınlattı Gece saatlerinde Suriye'nin Telabyad kentinde yangın çıktı.

- Suriye'nin sınır ilçesini alevler aydınlattı

TEL ABYAD - Gece saatlerinde Suriye'nin Telabyad kentinde yangın çıktı. Otluk ve çalılık alanda çıkan yangında yükselen alevler Türkiye tarafından da izlendi.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Tel Abyad kentinin doğusunda gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı. İtfaiyenin müdahale ederek söndürdüğü yangının alevleri Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinden izlendi.

Kaynak: İHA