Suriye'nin 'şartlı ateşkes' ilanıyla İdlib'e hava saldırıları durdu

Türkiye, Rusya ve İran, sivil kayıpların önlenmesi amacıyla 13. Suriye Garantörler Toplantısı kapsamında Kazakistan'da bir araya gelirken Şam yönetimi, aylardır yoğun bombardımana tuttuğu İdlib kentinde 'şartlı ateşkes' ilan etti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad yönetiminin perşembe gecesi ilan ettiği ateşkesin ardından cuma gününün sakin geçtiğini ve bombardıman olmadığını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle