Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki Kiliseler Mahallesi'nde bombalı terör saldırısında 1 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rasulayn ilçe merkezindeki Kiliseler Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rasulayn ilçe merkezindeki Kiliseler Mahallesi'nde el yapımı patlayıcıyla (EYP) düzenlenen terör saldırısında 1 sivil hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçe merkezinde kiliselerin bulunduğu mahallede bir noktaya bırakılan poşet içerisindeki EYP infilak etti.
Rasulayn'daki hastane yetkililerinden alınan bilgiye göre, terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirdi.
Yerel güvenlik güçleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK işgalinden kurtarılmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa