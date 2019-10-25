Suriye'nin ne kadar petrolü var, kim kontrol ediyor?

25.10.2019 16:14

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) bu hafta Suriye'nin doğusundaki petrol yataklarını korumak üzere bölgeye askeri takviye yapmaya hazırlanıyor. Türkiye'ye yaptırım tasarılarının başını çeken Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Suriye'deki petrol üretiminden elde edilen gelirle IŞİD ile mücadele eden Suriye Demoktatik Güçleri'ne (SDG) yardım edilebileceğini savundu.



Suriye'nin ne kadar petrol rezervi var? Suriye'de günlük petrol üretimi ne kadar?



Suriye kanıtlanmış petrol rezervleri listesine göre dünyada 34. sırada bulunuyor. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı'na göre (CIA) Suriye'nin 2,5 milyar varil petrol rezervi bulunuyor. Ancak komşu ülkeler Irak ve İran'ın petrol rezervlerine göre bu miktar oldukça az. Bu alanda dünya sıralamasında dördüncü sırada yer alan İran'ın 158,4 milyar varil ve beşinci sıradaki Irak'ın 142,5 milyar varil petrol rezervi bulunuyor. Euronews.com'da Görüntüle