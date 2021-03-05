Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı
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Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı

05.03.2021 21:38 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:42
Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve El Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.

 Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve El Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya düzenlenen balistik füze saldırısında ilk belirlemelere göre 1 sivil öldü, 18 sivil yaralandı.

Türkiye sınırındaki Cerablus'a bağlı Hamran bölgesi ile El Bab ilçesine bağlı Terhin bölgesi 3 balistik füzeyle hedef alındı. Saldırıların olduğu bölgelerde petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu peş peşe şiddetli patlamalar meydana geldi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Hamran'daki saldırıda ilk belirlemelere göre 1 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandığı aktarıldı. Balistik füzelerin kim tarafından atıldığı henüz tespit edilemedi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görüntü dökümü

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Patlama anı görüntüsü

Tankerlerin yandığı anlar


- Suriye

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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