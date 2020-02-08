Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist teslim oldu
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Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist teslim oldu

Suriye'nin kuzeyinden kaçan YPG/PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

08.02.2020 14:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:12
Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist teslim oldu

'nin kuzeyinden kaçan YPG/PKK'lı 5 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 YPG/PKK'lı terörist daha Mardin Nusaybin ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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