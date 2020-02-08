"Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu"
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"Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha teslim oldu"

Milli Savunma Bakanlığı Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

08.02.2020 14:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:25

Milli Savunma Bakanlığı 'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 5 PKK/YPG'li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Şanlıurfa/Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu."

(Mehmet Kalay/İHA)

Kaynak: İHA
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