Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
02.05.2020 17:28 | Son Güncelleme: 02.05.2020 17:28
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulandı.
Açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 3 PKK/YPG'li teröristin daha Mardin Kızıltepe'deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.
Kaynak: AA