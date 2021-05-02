Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde bombalı terör saldırısı: 4 yaralı
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Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde bombalı terör saldırısı: 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde bombalı terör saldırısı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

TEL Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bir motosiklete yerleştirilen bombayla düzenlenen terör saldırısında 4 sivil yaralandı.

TEL Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bir motosiklete yerleştirilen bombayla düzenlenen terör saldırısında 4 sivil yaralandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad'ın güneydoğusunda yer alan Suluk belde merkezinde, motosiklete yerleştirilen bomba düzeneği infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 4 sivil yaralandı.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesi ve ilçeye bağlı Suluk beldesi, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

Terör örgütü YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Tel Abyad bölgelerini hedef alarak, terör saldırıları düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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