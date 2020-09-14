Suriye'nin kuzeyindeki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi Kilis'e getirildi
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Suriye'nin kuzeyindeki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi Kilis'e getirildi

Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan personelin cenazesi Kilis'e getirildi, yaralı personel tedavi altına alındı.

Suriye'nin kuzeyindeki saldırıda şehit olan Türk Kızılay personelinin cenazesi Kilis'e getirildi
14.09.2020 14:05 | Son Güncelleme: 14.09.2020 14:08

Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay aracına düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan personelin cenazesi Kilis'e getirildi, yaralı personel tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, saldırıda şehit olan Kızılay personelinin naaşı ambulansla Çobanbey Gümrük Kapısı'na, buradan da Kilis Devlet Hastanesine götürüldü.

112 Acil Servis ambulansıyla aynı hastaneye getirilen yaralı Kızılay personelinin tedavisine başlandı.

Üzerinde ve tavanında belirgin şekilde Kızılay amblemi bulunan seyir halindeki Türk Kızılay aracına Çobanbey ile El-Bab arasında plakasız iki araçtan yüzleri maskeli ve kamuflaj kıyafetli kişilerce çapraz ateş açılmıştı.

Saldırıda araçta bulunan Kızılay El-Bab Sevgi Mağazası'nda çalışan bir Türk Kızılay personeli şehit olmuş, bir personel yaralanmış, bir kişi de yara almadan kurtulmuştu.

Kaynak: AA

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