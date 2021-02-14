Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta 2 terör örgütü PYD/YPG/PKK/KCK mensubu yakalandı
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Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta 2 terör örgütü PYD/YPG/PKK/KCK mensubu yakalandı

14.02.2021 22:47 | Son Güncelleme: 14.02.2021 22:50
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta 2 terör örgütü PYD/YPG/PKK/KCK mensubu yakalandı

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bombalı saldırı amacıyla keşif yapan terör örgütü PYD/YPG/PKK/KCK mensubu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta bombalı saldırı amacıyla keşif yapan terör örgütü PYD/YPG/PKK/KCK mensubu 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus'ta, valilik koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veriliyor.

Bu kapsamda faaliyet yürüten yerel kolluk birimlerince düzenlenen operasyonda, Kandura Beldesindeki devlet hastanesine bombalı terör saldırısı için keşif yaptığı belirlenen terör örgütü PYD/YPG/PKK/KCK mensubu U.E.H. ve F.E.A. gözaltına alındı.

Operasyonda uzun namlusu silah ve 25 fişek ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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