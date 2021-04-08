Suriye'nin kuzeyindeki Biza'a beldesinde hastane temeli atıldı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin Biza'a beldesinde, Suriyeli yardımseverlerce finanse edilen Biza'a Hastanesinin temeli atıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinin Biza'a beldesinde, Suriyeli yardımseverlerce finanse edilen Biza'a Hastanesinin temeli atıldı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'ın Biza'a beldesinde düzenlenen temel atma törenine Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, Geçici Hükümet Başkanı Abdurrahman Mustafa, Suriye Görev Gücü Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve Suriye Milli Ordusu Komutanları ile bölgenin ileri gelenleri katıldı.

Kurban kesilerek yapılan dualarla temeli atılan, 8 bin metrekare alana kurulacak hastane, bölge halkının ihtiyacını karşılayacak.

Biza'a Yerel Meclisi Sağlık Müdürü Muhammet Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Biza'a hastanesinin temel atma törenini Türkiye'den ve geçici hükümetimizin yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdik." dedi.

Yaklaşık 6 aylık süreçte ilk etabın tamamlanacağını belirten Ali, "Biza'a halkının yaşadıkları zorluklar, hastanenin açılmasıyla son bulacak. Hastanede acil servis yataklı servisler yoğun bakım üniteleri kadın doğum ve çocuk birimleri yer alacak, Biza'a halkına hizmet edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan