Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine hava saldırılarında 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezindeki sivil yerleşimlere düzenlenen iki hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezindeki sivil yerleşimlere düzenlenen iki hava saldırısında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde, sivil yerleşimlere iki hava saldırısı gerçekleştirildi.

Askeri muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, saldırıları Rusya'ya ait bir savaş uçağı TSİ 22: 29 ve 22: 44'de gerçekleştirdi.

Uçak gözlemevi, Rus uçaklarının Bab'da uçuşlarını sürdürdüğünü belirtti.

Sivil yerleşimleri hedef alan bombardımanda ilk belirlemelere göre, 1 sivil öldü, 11 sivil yaralandı. Aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Saldırıların olduğu noktalara çok sayıda ambulans sevk edildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Şubat 2017'de Bab ilçe merkezini terör örgütü DEAŞ işgalinden kurtarmıştı.

Kaynak: AA