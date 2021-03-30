Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde ilk tekerlekli sandalye basketbol takımı kuruldu
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde ilk tekerlekli sandalye basketbol takımı kuruldu

Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan - Haberler | Güncel
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde ilk tekerlekli sandalye basketbol takımı kuruldu

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, yerel meclise bağlı spor müdürlüğünce ilk tekerlekli sandalye basketbol takımı oluşturuldu.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, yerel meclise bağlı spor müdürlüğünce ilk tekerlekli sandalye basketbol takımı oluşturuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki yerel meclise bağlı spor müdürlüğünce engellilerden oluşan basketbol takımı kuruldu.

Gaziantep Valiliği ve Gaziantep Gençlik Spor Müdürlüğü öncülüğünde Bab'da kurulan ilk tekerlekli sandalye basketbol takımı, iki grup halinde kendi aralarında dostluk maçı düzenledi.

Dostluk maçını izlemeye bölgenin ileri gelenleri ve yerel meclis üyeleri katıldı.

Basketbolculara, katılımcılar tarafından madalyalar verildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Bab Gençlik ve Spor Sorumlusu Cuma Hac Hamdo, "Gaziantep Valiliği ve Bab yerel meclisinin destekleriyle engelli Suriyeliler için basketbol takımı kuruldu." dedi.

Hamdo, engellilerin psikolojik sıkıntılarından kurtulmasını amaçladıklarını belirterek, "Engellilere yönelik desteğin artmasıyla onları hayata kazandırarak, yaşamlarını kolaylaştıracağız." diye konuştu

Bab tekerlekli sandalye basketbol takımına katılan Şamlı Hassan Gazzavi, Esed rejimin Doğu Guta'ya hava saldırılarında iki bacağını kaybettiğini söyledi.

Suriye'nin kuzeyine göç eden Gazzavi, "Evimden uzak kalmanın tekerlekli sandalyede yaşam sürmenin zorluklarını atlatmak amacıyla yerel meclis destekleriyle kurulan Bab basketbol takımında oynamaya başladım, çok mutluyum." diyerek, engellilerin hayatlarına dokunan herkese çok teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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