Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bombalı terör saldırısı: 1 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlaması sonucu 1 sivil yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçesindeki Bogazal Mahallesi'nde, araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.
Terör saldırısında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale etti.
Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araçlarda ve dükkanlarda maddi hasar meydana geldi.
Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan