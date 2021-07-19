Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, Türkiye'nin destekleriyle kurulan Bab Yerel Meclisi, kamplarda kalan yaklaşık 1000 çocuğu tıraş etti.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, Türkiye'nin destekleriyle kurulan Bab Yerel Meclisi, kamplarda kalan yaklaşık 1000 çocuğu tıraş etti.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclise bağlı sosyal hizmetler ekipleri, kamplardaki çocukları bayram tıraşıyla sevindirdi.

Ata ve Beşair dernekleri gönüllüleri ile Bab sosyal hizmetler ekiplerince, Azrak, Yeni Hayat, Soisyan Hilkent, Soisyan Şeryat ve Aolan kamplarında yaklaşık 1000 çocuğun tıraşı gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu
Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu
Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu
Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu
Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu
Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu
Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu
Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 7 bin 680 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 66 kişi yaşamını yitirdi
Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
Son dakika haberleri... Türkiye'de son 24 saatte 233 bin 946 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 680 kişinin testi pozitif çıktı, 66 kişi hayatını kaybetti.
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Hande Erçel Hande Yener Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Burak Elmas Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! SSuriye'nin kuzeyindeki Bab'da kamplarda kalan çocuklar bayram tıraşı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 12:32:45. #1.16#

title