Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
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Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

20.03.2021 13:05 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:51

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde, bir araca yerleştirilen bomba düzeneğinin patlatılması sonucu 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, 1 kişi yaşamını yitirdi ve 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki hastanelere nakledilirken, ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın etkisiyle çevrede bulunan araç ve dükkanlarda da hasar meydana geldi.

Olay yerinde inceleme yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hişam Hac Ömer

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