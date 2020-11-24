Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı

24.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 24.11.2020 14:04
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaşamını yitirdi, 18 sivil yaralandı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti, 18 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'daki hastanelere nakledildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlamanın ardından çevrede hasar gerçekleşti, çok sayıda araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

İlgili Haberler

Son dakika haberi: El Bab'da bombalı yüklü araç patladı
Son dakika haberi: El Bab'da bombalı yüklü araç patladı
İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
İNGİLİZ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA TERÖR SALDIRISINDA ÖLENLER ANILDI
İNGİLİZ BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA TERÖR SALDIRISINDA ÖLENLER ANILDI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Lütfi Elvan Bülent Turan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Şafak Sezer Öykü Karayel Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Samet Aybaba Sergen Yalçın Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Türk Kaza Medya Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da bombalı terör saldırısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 14:04:27. #1.14#
title