Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü
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Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, aralarında bir çocuğun bulunduğu 3 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Afrin ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısında, aralarında bir çocuğun bulunduğu 3 sivil yaşamını yitirdi, 3 sivil yaralandı.

Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin merkezinde, Azez yolu üzerinde hareket halindeki sivil araca yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 sivil hayatını kaybetti, 3 sivil yaralandı.

Saldırıyla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, terör saldırısının YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezi, Mart 2018'de Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılmıştı.

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçesinde bombalı terör saldırısında 3 sivil öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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