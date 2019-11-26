Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de terör saldırısı: 5 yaralı
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Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de terör saldırısı: 5 yaralı

Suriye'nin kuzeyinde bulunan Afrin'de bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı.

26.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:58
Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de terör saldırısı: 5 yaralı

'nin kuzeyinde bulunan 'de bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı.

Afrin ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek patlatıldı.

İlk belirlemelere göre 5 sivilin yaralandığı patlama sonucu çevrede maddi zarar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

Kaynak: AA
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