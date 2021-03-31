Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de ilaç fabrikası kuruldu

Açılıştan detaylar İlaç fabrikasından detaylar Üretim tesisinde görevli doktor Muhammed Katib ile röportaj Şerran Yerel Meclis Başkanı Renas Kas ile röportaj - Fabrikada görevli doktor Muhammed Katib: "Önümüzdeki günlerde bölgede ihtiyaç olan ilaçların tamamının üretileceği bir tesis olacak.