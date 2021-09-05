Suriye'nin kuzeyinde yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı

Suriye'nin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Suriye'nin kuzeyinde terörden kurtarılan bölgelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terörden arındırılan Afrin, Bab, Cerablus ve Azez bölgelerinde bugün yaklaşık 280 bin öğrenci ders başı yaptı.

Kilis'in karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Azez'de yeni eğitim öğretim yılı için düzenlenen törene veliler, Kilis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Kurt ve beraberindeki heyet katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda öğrenciler şiirler okudu, çeşitli gösteriler düzenledi.

Kilis Milli Eğitim Müdürü Kurt ve beraberindeki heyet düzenlenen törenin ardından sınıfları gezerek öğrencilere ders kitapları dağıttı.

Fecr Hurriye İlkokulundan 5. sınıf öğrencisi Fatma Zeydan, "Babusselam kampında çadırda yaşıyorum, bugün okullar açıldı." dedi.

Minik Fatma, sınıf arkadaşlarını, öğretmenlerini ve okulunu çok özlediğini belirterek, "Eğitim alabildiğim kadar okuyup doktor olacağım." ifadesini kullandı.

Aynı okuldan 3. sınıf öğrencisi Merve Gaddur, düzenlenen törende çok eğlendiklerini dile getirerek, "Öğretmenimi çok özledim. Arkadaşlarımla aynı kampta yaşıyoruz. Eğitimimi tamamlayıp öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.

4. sınıfa öğrencisi Abdullah Rafet de "Tel Rıfat'tan göç ederek bu kampta yaşamaya başladık. Yeni öğretim yılını törenlerle kutluyoruz. Arkadaşlarımla eğitime sıkıca sarılıp doktor, mühendis, öğretmen olacağız, geleceğimizi beraber şekillendireceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan