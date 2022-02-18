Suriye'nin kuzeyinde SMO aracına bombalı saldırıda 1 kişi öldü - Haberler
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Suriye'nin kuzeyinde SMO aracına bombalı saldırıda 1 kişi öldü

AA, Ömer Koparan - Güncel
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Suriye'nin kuzeyinde SMO aracına bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

FIRAT, MALATYA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde SMO'ya ait araçta patlama meydana geldi.

Terör saldırısında araçtaki SMO mensubu hayatını kaybetti.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde dün bir araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu bir kişi ölmüştü.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesi, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti.

AA / Ömer Koparan - Güncel

Suriye Milli Ordusu, Suriye, Fırat, Terör, Güncel, Haberler

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