Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı iddiası
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Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı iddiası

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel
Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı iddiası

Bazı internet sitelerinde, Suriye'de TSK kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışlarının sivilleri hedef aldığına yönelik iddialar yer aldı. Güvenlik kaynakları konuya ilişkin değerlendirmelerinde iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sadece ve sadece teröristleri hedef aldığını vurgulayan kaynaklar, her zaman hedeflerin buna göre seçildiğini, sivil, masum kişilerin, çevre, tarihi eserlerin, dini ve kültürel yapıların Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmaz olduğunu belirtti.

''HERKES SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMELİ''

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde mutabakatlar kapsamında üzerine düşen tüm sorumlulukları yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini dile getiren güvenlik kaynakları, Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırılarının önlenmesi, bunun için de herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Doğruluk Kontrolü
Suriye'nin kuzeyinde sivillerin hedef alındığı iddiası
YANLIŞDOĞRU
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Bazı internet sitelerinde, Suriye'de TSK kontrolündeki bölgelerden yapılan topçu atışlarının sivilleri hedef aldığına yönelik iddialar yer aldı.

Güvenlik kaynakları konuya ilişkin değerlendirmelerinde iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu ifade etti.

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