Suriye'nin kuzeyinde mobil banyo ve tuvalet kullanılıyor
02.05.2020 12:55 | Son Güncelleme: 02.05.2020 12:55
MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde mobil banyo ve tuvalet kullanıldığını açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında, Suriye'nin kuzeyinde mobil banyo ve tuvalet kullanıldığını açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde görev yapan birliklerimizde Covid- 19'la mücadele kapsamında hijyenik şartları sağlamak maksadıyla mobil banyo ve tuvalet üniteleri kullanılıyor" denildi.
Kaynak: DHA