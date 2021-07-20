Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı
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Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı

Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde, Kurban Bayramı namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde, Kurban Bayramı namazı vatandaşların yoğun katılımıyla eda edildi.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla terörden arındırılan Cerablus, Bab, Azez ve Afrin bölgelerinde binlerce kişi bayram ezanıyla camilere akın etti. Camilerde, Kurban Bayramı'nın ve kurban kesiminin önemini vurgulayan hatırlatmalar yapıldı. Namazın ardından birbirleriyle bayramlaşanlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Suriye'nin kuzeyindeki, Bab, Cerablus Azez çevresi ve Afrin, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan arındırılmıştı.

Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı
Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı
Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı
Suriye'nin kuzeyinde Kurban Bayramı namazı kılındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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