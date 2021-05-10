Suriye'nin kuzeyinde Kudüs'e destek gösterisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'nin kuzeyinde Kudüs'e destek gösterisi

Suriye'nin kuzeyinde Kudüs'e destek gösterisi
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere saldırıları Suriye'nin kuzeyinde protesto edildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere saldırıları Suriye'nin kuzeyinde protesto edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ve Cerablus ile Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin bölgelerinde İsrail'in saldırıları protesto edildi.

Cerablus, Bab ve Afrin bölgelerinde bir araya gelen onlarca kişi "İsrail devletini kabul etmiyoruz", "Filistin işgal altında, devrim şereftir", "Şeyh Cerrah bölgesini kurtarın", "Şam'ı satanlar Kudüs'ü satın almayacaktır", "Filistin ve Suriyelilerin acısı birdir", "İsrail ile normalleşmeyi imzalayan kişi, Kudüs'ü sattığı için El-Aksa'yı savunamayacaktır", "Humeyni ve Haham aynı madalyonun iki ayrı yüzüdür", "İslam ülkeleri, El Aksa için hareket edin" yazılı dövizler taşıdı.

Gösterilere katılan Suriyeli aktivist Ala Cadir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Biz Suriyeliler olarak Filistin halkının yaşadığı zulmü iyi biliriz. İsrail'in saldırılarını kınıyoruz." dedi.

Müslümanların ilk kıblesi olan mukaddes bölgenin işgalci İsrail saldırılarına maruz kalması nedeniyle üzüntü duyduklarını belirten Cadir, "Suriye'deki davamızda bizi yalnız bırakan Arap dünyası ve İslam ülkelerinden Filistin halkına sahip çıkmalarını istiyoruz. Ey Filistinliler sabredin Suriyeliler olarak sizi destekliyoruz. Allah da sizinle beraberdir." ifadelerini kullandı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Dışişleri: 'İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona...
Dışişleri: "İsrail'in Mescid-i Aksa'da ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesini kınıyor, bu saldırıların bir an önce sona...
Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
Filistinliler, boş kovanlarla Mescid-i Aksa şeklini oluşturdu
AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
AA'nın Kudüs Muhabiri, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki müdahalesinde yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Murat Kurum Aykut Erdoğdu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Burak Sergen Demet Akalın Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Cyle Larin Mesut Özil Metin Oktay Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kudüs İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suriye'nin kuzeyinde Kudüs'e destek gösterisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 21:13:33. #1.15#

title