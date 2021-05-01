Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19'a karşı aşılama başladı (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19'a karşı aşılama başladı (2)

Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyinde, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının uygulanmasına başlandı.

Suriye'nin kuzeyinde, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) gönderilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının uygulanmasına başlandı.

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesi ile Zeytin Dalı Harekatı ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerinde Kovid-19 aşılarının ilk dozu, bugün itibarıyla uygulanıyor.

Öncelikli olarak sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanan aşılar, ikinci etapta kronik hastalıkları bulunanlarla 60 yaş üstündekilere uygulanacak.

DSÖ, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında ülkenin kuzeyine 21 Nisan'da 53 bin 800 doz aşı göndermişti.

Suriye Görev Gücü Suriye Sağlık Başkanı Muhsin Güvelioğlu, AA muhabirine açıklamasında, "Öncelikli olarak sağlık personeli sonrasında öncelikli olarak bölgede yaşayan insanlara aşılar uygulanacak." dedi.

COVAX

DSÖ, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ile Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) tarafından Nisan 2020'de COVAX girişimi başlatılmıştı.

COVAX, Kovid-19 aşılarının dünyanın en yoksul 92 ülkesine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması hedefiyle kurulmuştu.

Şimdiye kadar 190 ülkenin üye olduğu COVAX'a ABD ve Rusya henüz katılmadı.

Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19'a karşı aşılama başladı (2)
Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19'a karşı aşılama başladı (2)
Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19'a karşı aşılama başladı (2)
Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19'a karşı aşılama başladı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

Gelince milyonlarcası geliyor! İstilacı çöl çekirgeleri Türkiye sınırına dayandı
Gelince milyonlarcası geliyor! İstilacı çöl çekirgeleri Türkiye sınırına dayandı
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi
Ülkeleri birer birer etkisi altına aldı! İstilacı çöl çekirgeleri sınırımıza kadar geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Burcu Biricik Hakan Sabancı
Spor Gomes Muslera Fatih Terim Rıza Kayaalp Hüseyin Göçek
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Suriye'nin kuzeyinde Kovid-19'a karşı aşılama başladı (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.5.2021 17:54:55. #1.14#

title