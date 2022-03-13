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Suriye'nin kuzeyinde kar yağışı etkili oluyor

AA - Güncel
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Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.

Suriye'nin kuzeyinde İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarıyla terörden arındırılan, Azez, Bab, Çobanbey, Cerablus ve Afrin'de öğle saatlerinden bu yana kar yağışı etkili oluyor.

İlçe merkezleri ve kamplarda kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Binlerce sivil, zorlu kış şartlarında aniden bastıran kar yağışıyla mücadele ediyor.

Suriye'nin kuzeyinde kar yağışı etkili oluyor

Suriye'nin kuzeyinde kar yağışı etkili oluyor

Suriye'nin kuzeyinde kar yağışı etkili oluyor

Suriye'nin kuzeyinde kar yağışı etkili oluyor

AA / Güncel

Suriye, Fırat, İdlib, kar, Güncel, Haberler

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