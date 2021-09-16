Suriye'nin kuzeyinde eylem hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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Suriye'nin kuzeyinde eylem hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Politika
Suriye'nin kuzeyinde eylem hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerinde eylem hazırlığındaki 8 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre komandolar, 4'ü Fırat Kalkanı, 4'ü Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri

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Haber: Suriye'nin kuzeyinde eylem hazırlığındaki 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi - Haberler
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