Suriye'nin Kuzeyinde Bugüne Nasıl Gelindi! Perde Arkasında ABD'nin Rolü Var

TSK'nin Afrin'de terör örgütü PYD/YPG/PKK'ya karşı başlattığı Zeytin Dalı operasyonu sonrası dünyanın gözü yeniden Suriye'nin kuzeyine çevrildi.

Peki Suriye'nin kuzeyinde bugüne nasıl gelindi? Deutsche Welle'den Beklan Kulaksızoğlu'nun hazırladığı derlemede bu soruya cevap verdi.

ABD KOALİSYONU SONRASI SAHADA GÖRÜLMEYE BAŞLADILAR

İşte Kulaksızoğlu'nun derlemesi:

Terör örgütü YPG'nin önemli askeri başarıları, ABD öncülüğündeki DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyona katıldığı 2014 yılının ikinci yarısından itibaren başladı. ABD'nin hava operasyonları, askeri teçhizat yardımı ve yüzlerce askeri danışmanla desteklediği terör örgütü YPG güçleri, art arda askeri başarılara imza attı.

TÜRKİYE FIRAT KALKANI HAREKATINI BAŞLATTI

Terör örgütü YPG'nin Kürt nüfusun çoğunlukta bulunduğu Cezire, Kobani ve Afrin'i ele geçirmesinin ardından 2016 Ağustos ayında Arap nüfusun çoğunlukta olduğu Menbiç'i alması Türkiye'nin Suriye'ye doğrudan müdahale hazırlıklarını başlatmasına neden oldu.

Terör örgütü YPG'nin Fırat Nehri'nin batısına geçmesini "kırmızı çizgi" olarak gören Türkiye, Mart 2017'de resmen sona erecek olan Fırat Kalkanı operasyonunu başlattı. 198 gün süren Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında resmi verilere göre TSK ve ÖSO tarafından 243 yerleşim yeri ve yaklaşık 2 bin 15 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.

PYD ÖZERKLİK İLAN ETTİ

ABD Savunma Bakanlığı'ndan 9 Mayıs'ta yapılan açıklamada "SDG'nin yakın gelecekte Rakka'yı ele geçirebilecek tek kara gücü olduğu" belirtilirken, aynı gün ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG'ye doğrudan silah yardımını onayladı.

Terör örgütü PYD, ele geçirdiği Haseke ilinin Amude ilçesi, Halep iline bağlı Afrin ilçesi ve kuzeydoğudaki Kobani ilçesini 2014 yılı Ocak ayında "kanton" diye adlandırarak özerk yönetim ilan etti.

Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) siyasileşmesi yönünde ilk adım 2015 Aralık ayında atıldı. Suriye'nin kuzeydoğusundaki El Malikiye kentindeki iki günlük konferansta milislerin siyasi kolu olarak Suriye Demokratik Konseyi adı altında bir yapı oluşturulması kararı alındı.

ANAYASA TASLAĞI HAZIRLANDI

Terör örgütü PYD, 2016 Mart ayında kontrolünde bulunan üç kantonu çevreleyen bölgede "Kuzey Suriye Federasyonu"nu ilan etti.

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Rimeylan kentinde 2016 Aralık ayı sonunda yapılan toplantıda federal bir yönetim oluşturulmasını öngören "anayasa taslağı" hazırlandı, taslağa "Toplumsal Sözleşme" adı verildi.

PARLAMENTO SEÇİMİ YAPMAYI PLANLIYORLAR

22 Eylül 2017'de, parlamento seçimiyle sonuçlanması öngörülen üç aşamalı seçim sürecinin ilk adımı atıldı. Kantonlardaki mahalle yönetimlerini belirlemek üzere seçimler yapıldı. Sürecin 3 Kasım'daki ikinci aşamasında, kasaba ve belde icra konseylerinin üyelerinin belirlenmesi, 19 Ocak'taki son aşamada ise hem her bir kanton için ayrı meclis, hem de ortak parlamento seçimi yapılması öngörülüyordu.