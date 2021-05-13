Suriye'nin kuzeyinde bayram namazı kılındı
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Suriye'nin kuzeyinde bayram namazı kılındı

Suriye'nin kuzeyinde bayram namazı kılındı
Anadolu Ajansı / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kapsamında terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan arındırılan bölgelerde yaşayan halk, bayram namazı için camilere akın etti.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kapsamında terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan arındırılan bölgelerde yaşayan halk, bayram namazı için camilere akın etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğiyle Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlediği Afrin, Bab, Cerablus, Azez ilçe merkezleri, belde ve köylerinde yaşayan yaklaşık 2,5 milyon Suriyeli bayrama güven içinde girdi.

Bayram namazının ardından okunan hutbelerde, kardeşlik ve ibadetin önemi vurgulanırken, huzur ve güven ortamının devamının yanı sıra terör örgütlerinin işgal ettiği toprakların kurtarılması, Beşşar Esed rejiminin saldırılarında hayatlarını kaybedenler, saldırılar nedeniyle zor duruma düşenler ve Filistin halkı için dua edildi.

Bölgedeki camilere akın eden halk, namaz sonrasında mezarlıklara gitti.

Namaz sonrasında ayrıca, İsrail bayrakları ateşe verildi ve kılıç kalkan gösterileri düzenlendi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Celal Abdo, "Ramazan Bayramı namazı sonrası gelenek ve göreneklerimizde olan kılıç kalkan oyunu oynandı. Filistin halkının yaşadığı zulme ses çıkarmak amacıyla namaz sonrası protesto düzenledik." dedi.

Suriyeliler olarak Filistin halkının yaşadığı zulmü iyi bildiklerini belirten Abdo, "Evlerinden zorla çıkartılmayı vatansız bırakılmayı bizler de yaşadık. Esed rejimi, İsrail'in Filistinlilere yaptığını bize de yaptı." diyerek Tüm islam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan

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