"Suriye'nin kuzeyinde acilen güvenli bölge kurulmalıdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'nin kuzeyinde acilen derinliği 30 kilometreyi bulan bir güvenli bölge kurulması, bu bölgenin terörden tamamen arındırılması, denetim ve kontrolünün de Türkiye'de olması gerektiğini belirterek, "Terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan alanlara ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli sığınmacılar peyderpey gönderilmeli ve yerleştirilmelidir." dedi.

Bahçeli, Amasya Belediyesi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

CHP'nin tarihin yanlış tarafında olduğunu, geçmişinden kategorik olarak koptuğunu savunan Bahçeli, "CHP tanınmaz halde ve ne üzücüdür ki CHP tanınmaz haldedir, aziz Atatürk'ün kemiklerini de sızlatmaktadır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı son bir yılda milli gelirdeki düşüşün 135 milyar dolar olduğunu söylerken, karamsarlık aşılayıp kara kampanya tetikçiliği yaparken kimlerin gözüne girmek, hangi mihrakların dikkatini çekmek için çabaladığını artık herkes biliyor, herkes anlıyor. Bu çürük zihniyetler Milli Mücadele yıllarında ihanetiyle malum olan Ali Kemal'in izinden yürüyen, onun Birleşik Krallığa Başbakan olan torunuyla fikri hısım olan gafillerdir. Bunların nüfus kütüğü Türkiye'de, ruh kökü yabancı memleketlerdedir. CHP Genel Başkanı ne yaparsa yapsın, hangi fitne ve nifaktan nemalanırsa nemalansın bu aziz millet, bu büyük devlet varoluş mücadelesini kahramanca sürdürecektir."

"Varoluş-yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz açıktır"

Sınır ötesinden kaynaklanan terör tehdidinin Türkiye'yi bir karar arifesine kadar taşıdığını belirten Bahçeli, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklüğünün sinir uçlarına basan, sabrını zorlayan, tahammül sınırını test eden vahim gelişmeler karşısında da varoluş-yok oluş mücadelesinin eşiğinde olduğumuz açıktır. Milli haklarımızı savunamazsak, milli bekamızı koruyamazsak bu coğrafyada, bu millet yapısıyla, bu devlet sistemiyle ayakta durmamız, hayat bulmamız mümkün değildir. Kurulan tuzakları akılla, sabırla, milli güç imkanlarıyla bozmak zorundayız. İmhamızı planlayanlara imanla engel olmalıyız, doğduklarına da pişman etmeliyiz. Zaafa düşmemizi projelendirenlere sonuna kadar direnç ve tepki göstermeliyiz."

"Terörden arındırılan alanlara Suriyeli sığınmacılar gönderilmeli"

Türkiye'nin önce kafese alınıp ardından zincire vurulmak istenildiğini dile getiren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Teröristler Suriye'nin kuzeyindedir. Karanlık hesaplar Irak ve Suriye'nin kuzey tarafındadır. İnsanlık düşmanları bilhassa Fırat'ın doğusunda cirit atmakta, tahriklerini ve provokasyonlarını sürdürmektedir. Buna 'dur' demenin, engel olmanın zamanı gelmiş, hatta geçmektedir. Suriye'nin kuzeyinde acilen derinliği 30 kilometreyi bulan bir güvenli bölge kurulmalıdır. Bu bölge terörden tamamen arındırılmalı, denetim ve kontrolü Türkiye'de olmalıdır. Terörden arındırılan ve güvenliği sağlanan alanlara ülkemizde misafir olarak bulunan Suriyeli sığınmacılar peyderpey gönderilmeli ve yerleştirilmelidir. Başka bir seçenek yoktur, artık kalmamıştır."

Güvenli bölgeyle ilgili düşüncelerini 2012'den beri seslendirdiklerini ifade eden Bahçeli, "Konuyla ilgili teklif ve değerlendirmelerimizi devamlı surette dile getirdik. Amacımız Türkiye'nin güvenliğidir. Amacımız devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü teminat altına almaktır. Bugüne kadar Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyonlar iki defa ertelenmiştir. Her seferinde yeni bir oyalama sürecine maruz kaldığımız açıktır. Geldiğimiz bu aşamada oyalanmaya, aldatılmaya, yalanlarla avutulmaya tahammülümüz kesinlikle yoktur. Türkiye'nin meşru, hukuki ve beka hassasiyetine uygun güvenli bölge hedefi ya karşılanmalı ya da Fırat'ın doğusu ateşe verilmeli, Türk milletinin kudreti hainlerin tepesine inmelidir. Bıçak kemiğe çoktan dayanmıştır." diye konuştu.

"Fırat'ın doğusunda hainlere öldürücü darbeyi indirmek onur meselesidir"

Bahçeli, ABD'nin samimi ve dürüst olmadığını, yapıcı ve dostane bir tavır içinde bulunmadığını belirterek şöyle dedi:

"Münbiç mutabakatına uymayan, Suriye'nin kuzeyinden asker çekmeyen ABD ileri düzeyde güvenilmez bir durumdadır. S-400 Füze ve Hava Savunma Sistemi alımından sonra artan yaptırım tehditleri, ABD Başkanının gönülsüz gibi yaklaşıp Kongrenin bastırması tam bir orta oyununa, tam bir tiyatroya dönüşmüştür. ABD, Türkiye ile terör örgütü PKK/YPG arasında denge arayışındadır. Kanlı teröristler ABD'nin direkt muhatabı, hain terör örgütü de doğrudan müttefiki haline gelmiş durumdadır. Milli güvenliğimizin savunulması, milli tezlerimizin kabulü için siyaset ve diplomasi kanalları muhakkak kullanılmalıdır ancak bu kanallar açık olmasına rağmen oyalama devam edecekse bizzat devreye girip cesaretle harekete geçmek, Fırat'ın doğusunda hainlere öldürücü darbeyi indirmek Türkiye için bir beka ve onur meselesidir."

(Sürecek)

Kaynak: AA