Suriye'nin kuzeyinde 3 geçişin yeniden açılacağı iddiasi yalanlandı
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Suriye'nin kuzeyinde 3 geçişin yeniden açılacağı iddiasi yalanlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Suriye'nin kuzeyinde 3 geçişin yeniden açılacağı iddiasi yalanlandı

SURİYE'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde 3 geçişin yeniden açılması için anlaşmaya varıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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SURİYE'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde 3 geçişin yeniden açılması için anlaşmaya varıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bazı basın yayın organlarında, Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ve Halep bölgelerinde 3 geçişin yeniden açılması için Rusya'nın Türk tarafı ile anlaşmaya vardığına yönelik haberler yer aldı. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Rusya 1 Şubat'ta Ebu Zandin, Sarakib ve Miznaz sınır kapılarının açılarak, bölgede yaşayan halkın kullanması için ticari sınır kapısı oluşturulması teklifinde bulundu. Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki Ebu Zandin'in Bahar Kalkanı Harekatı'ndan bu yana kapalı olduğunu aktaran kaynaklar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde bulunan Serakib kapısının 18 Nisan 2020'de, Miznaz kapısının ise 30 Nisan 2020'de açılması planlanmış, ancak halkın Rejime yönelik protestoları nedeniyle kapıların açılması gerçekleşmemiştir" ifadesini kullandı. 

Rusya'nın 22 Şubat'ta tek taraflı olarak kapıların açıldığını duyurduğunu dile getiren kaynaklar, "Kapılar 24 Şubat'a kadar açık kalmış, ancak bu süre zarfında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden Rejim bölgesine karşılıklı olarak hiçbir geçiş talebi olmamıştır. Daha önce de bölgede açılan geçiş kapılarının çok verimli olarak kullanılmadığı görülmüştür" değerlendirmesinde bulundu.Kaynaklar, İdlib'e yönelik hava taarruzları ve Rejim saldırıları ile Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerindeki PKK/YPG'li teröristlerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerine yönelik taciz, sızma ve bombalı araç saldırıları devam ederken tüm bu bölgelerdeki yerel halkın kendisini emniyette hissetmesinin mümkün olmayacağını da vurguladı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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