Suriye'nin kuzeydoğusunda sivil ölümlerine dair haber ajanslarından çelişkili açıklamalar

Suriye'nin kuzeydoğusunda sivil ölümlerine dair haber ajanslarından çelişkili açıklamalar

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri operasyonda yaşamını kaybeden sivillerle ilgili AA ve uluslararası haber ajanslarından çelişkili açıklamalar geldi

09.10.2019 23:51
Suriye'nin kuzeydoğusunda sivil ölümlerine dair haber ajanslarından çelişkili açıklamalar

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna başlattığı askeri operasyon nedeniyle yaşamını kaybeden sivillere dair Anadolu Ajansı (AA) ve uluslararası haber ajanslarından çelişkili açıklamalar geldi. Anadolu Ajansı, PKK ve YPG'nin saldırısı sonucu 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 7 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Öte yandan AFP ve Reuters gibi uluslararası ajanslar, harekat nedeniyle en az 8 sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı.


İngiliz haber ajansı Reuters, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) savaşçılarından üçünün hayatını kaybettiğine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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