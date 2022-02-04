Suriye'nin kuzeybatısında 6 çocuk öldürüldü

UNİCEF, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Atmeh kasabasında ABD güçlerinin operasyon sonucu 6 çocuğun daha hayatını kaybettiği açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNİCEF), ABD tarafından gerçekleştirilen operasyona ilişkin açıklama geldi.

UNİCEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Vekili Bertrand Bainvel, " Suriye'nin kuzeybatısında bulunan sınır kasabası Atmeh'de yaşanan yoğun şiddet olayları nedeniyle 6 çocuğun öldüğünü, bir kız çocuğunun ise ağır yaralı olduğunu teyit etmektedir" ifadelerini kullandı. Bainvel, "Sivil nüfusun yoğun yaşadığı bölgeler ciddi şekilde hasara uğradı. Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve yardıma muhtaç durumdaki 1.2 milyon çocuğun da yaşadığı İdlib ve civarında meydana gelen şiddet olayları, yılın başından bu yana ciddi oranda arttı" dedi.

Geçtiğimiz yıl, Suriye'de çocuklara yapılan ağır ihlallerin yaklaşık yüzde 70'inin kuzeybatı bölgesinde gerçekleştiğini söyleyen Bainvel, "Şiddet olaylarında son dönemde meydana gelen artış, Suriye ve bölgedeki dondurucu hava koşullarının ve sıfırın altında kaydedilen sıcaklık derecelerinin yaşandığı bir zamana denk geldi. Son iki hafta içerisinde Suriye'nin kuzeyinde en az 5 Suriyeli çocuk zorlu hava koşulları nedeniyle hayatını kaybetti" dedi. - AMMAN

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