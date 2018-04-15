Suriye'nin Kalkınmasında Öncelik Rus İş Dünyasının Olacak"

Rusya'da Federal Meclis'in alt kanadı olan Duma'nın, Suriye Parlamentosu ile İlişkiler Grubu Koordinatörü Dimitri Sablin, Suriye Başbakanı İmad Kamış'ın Rus işadamlarının Suriye'de öncelikli olacağını doğruladığını açıkladı.

Sablin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz, Suriye bölgelerinin, sosyal ve ekonomik kalkınma konularını Başbakan ile görüştük. Başbakan, Suriye'de her türlü iş alanında Rus şirketlerinin önceliğinin olacağını söyledi" dedi. - Moskova